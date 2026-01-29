Ausblick: Moog zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Moog wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 987,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 910,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,94 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at