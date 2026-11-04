Moreld AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A40YLR / ISIN: NO0013325506
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Moreld AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Moreld AS Registered öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,919 NOK je Aktie gegenüber 0,190 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,21 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 6,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,07 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 8,06 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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