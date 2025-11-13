Moreld AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A40YLR / ISIN: NO0013325506
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Moreld AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Moreld AS Registered stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,456 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Moreld AS Registered noch 1,99 NOK je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,59 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,27 Milliarden NOK aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 NOK, gegenüber -4,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 9,88 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,12 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
