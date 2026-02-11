Ausblick: Moreld AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Moreld AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,100 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Moreld AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -3,340 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,11 Prozent auf 1,76 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,45 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 NOK, gegenüber -4,050 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 9,40 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 7,12 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at