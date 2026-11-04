Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40790 / ISIN: US61774A1034

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,436 USD. Dies würde einem Zuwachs von 36,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered 0,320 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 99,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 87,5 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 354,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 387,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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