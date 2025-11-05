Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs Aktie
Ausblick: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,502 USD je Aktie gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 98,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 99,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD im Vergleich zu 2,43 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 398,9 Millionen USD, gegenüber 397,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
