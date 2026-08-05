Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs Aktie
WKN DE: A40790 / ISIN: US61774A1034
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,449 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,51 Prozent erhöht. Damals waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 99,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 90,0 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 359,3 Millionen USD im Vergleich zu 387,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs
Analysen zu Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered Shs
|15,44
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.