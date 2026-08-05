Ausblick: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,449 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,51 Prozent erhöht. Damals waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 99,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 90,0 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 359,3 Millionen USD im Vergleich zu 387,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at