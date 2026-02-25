Ausblick: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,492 USD aus. Im letzten Jahr hatte Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 97,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,02 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 398,1 Millionen USD, gegenüber 397,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at