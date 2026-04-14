Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Bilanzausblick
|
14.04.2026 13:01:00
Ausblick: Morgan Stanley vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Morgan Stanley gibt am 15.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie vermeldet.
15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 19,74 Milliarden USD gegenüber 29,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 32,16 Prozent.
Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 76,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 119,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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