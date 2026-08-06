Morinaga Milk Industry Aktie
WKN: 857223 / ISIN: JP3926800008
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Morinaga Milk Industry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Morinaga Milk Industry öffnet am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 18,32 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Morinaga Milk Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 20,73 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 148,60 Milliarden JPY gegenüber 143,68 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 74,31 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 69,00 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 593,25 Milliarden JPY, gegenüber 571,46 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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