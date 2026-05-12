Morinaga Milk Industry Aktie

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WKN: 857223 / ISIN: JP3926800008

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Morinaga Milk Industry präsentiert Quartalsergebnisse

Morinaga Milk Industry stellt am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -25,715 JPY. Das entspräche einem Gewinn von 76,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -109,140 JPY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,45 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Morinaga Milk Industry für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 131,60 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 248,84 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 64,60 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 574,93 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 561,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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