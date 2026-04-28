Ausblick: Morningstar präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Morningstar präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Morningstar für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 626,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 581,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,46 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,87 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 2,61 Milliarden USD, gegenüber 2,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at