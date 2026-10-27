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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Morningstar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Morningstar wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Morningstar 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 617,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Morningstar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 664,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,37 USD, gegenüber 8,87 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,45 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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