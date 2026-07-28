Ausblick: Morningstar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Morningstar wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,09 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 649,7 Millionen USD – ein Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Morningstar 605,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,92 USD je Aktie, gegenüber 8,87 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 2,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at