Ausblick: Morphosys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Morphosys lässt sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Morphosys die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,580 USD. Das entspräche einem Gewinn von 37,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,930 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Morphosys in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 61,7 Millionen USD im Vergleich zu 99,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,840 USD im Vergleich zu -1,174 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 251,8 Millionen USD, gegenüber 295,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at