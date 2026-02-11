Ausblick: Morrow Bank Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Morrow Bank Registered veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Morrow Bank Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,309 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Morrow Bank Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 343,3 Millionen SEK im Vergleich zu 519,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 SEK, gegenüber 0,810 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,86 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at