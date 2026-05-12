Morrow Bank AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41Y3K / ISIN: SE0026852725
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Morrow Bank Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Morrow Bank Registered wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,347 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Morrow Bank Registered ein EPS von 0,240 SEK je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 478,1 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 379,6 Millionen SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,31 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,07 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,92 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,88 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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