Morrow Bank AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41Y3K / ISIN: SE0026852725
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Morrow Bank Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Morrow Bank Registered wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,303 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Morrow Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 370,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 19,16 Prozent verringert.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,05 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden SEK, gegenüber 1,88 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Morrow Bank AB Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Morrow Bank Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Morrow Bank Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Morrow Bank Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Morrow Bank Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Morrow Bank AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Morrow Bank AB Registered Shs
|13,50
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.