Ausblick: Motherson Sumi Wiring India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Motherson Sumi Wiring India wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,327 INR aus. Im letzten Jahr hatte Motherson Sumi Wiring India einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Motherson Sumi Wiring India im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 28,86 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,44 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 INR im Vergleich zu 0,910 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 109,56 Milliarden INR, gegenüber 93,01 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at