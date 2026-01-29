Motherson Sumi Wiring India Aktie

Motherson Sumi Wiring India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCLC / ISIN: INE0FS801015

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Motherson Sumi Wiring India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Motherson Sumi Wiring India wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,327 INR aus. Im letzten Jahr hatte Motherson Sumi Wiring India einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Motherson Sumi Wiring India im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 28,86 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,44 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 INR im Vergleich zu 0,910 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 109,56 Milliarden INR, gegenüber 93,01 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Motherson Sumi Wiring India Ltd Registered Shs 42,20 -2,68% Motherson Sumi Wiring India Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

