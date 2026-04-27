Motherson Sumi Wiring India Aktie
WKN DE: A3DCLC / ISIN: INE0FS801015
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Motherson Sumi Wiring India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Motherson Sumi Wiring India präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,298 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 INR erwirtschaftet worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,10 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Motherson Sumi Wiring India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,75 Milliarden INR aus.
Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,950 INR, gegenüber 0,910 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 111,37 Milliarden INR im Vergleich zu 93,01 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Motherson Sumi Wiring India Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Motherson Sumi Wiring India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Motherson Sumi Wiring India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Motherson Sumi Wiring India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Motherson Sumi Wiring India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)