Motherson Sumi Wiring India Aktie

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WKN DE: A3DCLC / ISIN: INE0FS801015

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Motherson Sumi Wiring India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Motherson Sumi Wiring India lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Motherson Sumi Wiring India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,320 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Motherson Sumi Wiring India 0,220 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 32,47 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 30,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,94 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 INR, gegenüber 0,940 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 133,37 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,62 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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