Ausblick: Motherson Sumi Wiring India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Motherson Sumi Wiring India wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,323 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Motherson Sumi Wiring India 0,250 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,47 Milliarden INR – ein Plus von 32,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Motherson Sumi Wiring India 27,62 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,940 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 138,66 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 114,62 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net