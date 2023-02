Ausblick: Motorcar Parts of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Motorcar Parts of America äußert sich am 09.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Motorcar Parts of America nach der Prognose von 1 Analyst 160,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 1,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 680,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 650,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at