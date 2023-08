Ausblick: Motorcar Parts of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Motorcar Parts of America wird am 09.08.2023 die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 172,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 164,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,640 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 730,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 683,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at