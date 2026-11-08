Ausblick: Motorcar Parts of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Motorcar Parts of America stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,387 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Motorcar Parts of America noch -0,110 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 221,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 201,2 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 789,7 Millionen USD im Vergleich zu 789,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net