Motorcar Parts of America Aktie
WKN: 910686 / ISIN: US6200711009
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Motorcar Parts of America gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Motorcar Parts of America wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,205 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 183,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 800,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 789,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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