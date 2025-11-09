Motorcar Parts of America Aktie

WKN: 910686 / ISIN: US6200711009

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Motorcar Parts of America stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Motorcar Parts of America präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,380 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Motorcar Parts of America noch ein Verlust pro Aktie von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Motorcar Parts of America in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 208,0 Millionen USD im Vergleich zu 208,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 820,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 757,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

