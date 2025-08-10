Motorcar Parts of America Aktie

Motorcar Parts of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910686 / ISIN: US6200711009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.08.2025 07:01:06

Ausblick: Motorcar Parts of America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Motorcar Parts of America äußert sich am 11.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,920 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 172,0 Millionen USD gegenüber 169,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 800,0 Millionen USD, gegenüber 757,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Motorcar Parts of America Incmehr Nachrichten

Analysen zu Motorcar Parts of America Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Motorcar Parts of America Inc 9,50 -1,55% Motorcar Parts of America Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:08 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
05:52 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen