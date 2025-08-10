Ausblick: Motorcar Parts of America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Motorcar Parts of America äußert sich am 11.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,920 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 172,0 Millionen USD gegenüber 169,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 800,0 Millionen USD, gegenüber 757,4 Millionen USD im Vorjahr.

