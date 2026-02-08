Ausblick: Motorcar Parts of America stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Motorcar Parts of America stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,230 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 109,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 189,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,920 USD, gegenüber -0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 815,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 757,4 Millionen USD generiert wurden.

