Ausblick: Motorola Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Motorola Solutions stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,35 USD. Dies würde einem Zuwachs von 22,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Motorola Solutions 3,56 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 11,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,34 Milliarden USD gegenüber 3,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,16 USD, gegenüber 9,23 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 11,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 10,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at