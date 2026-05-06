Ausblick: Motorola Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Motorola Solutions wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,24 USD aus. Im letzten Jahr hatte Motorola Solutions einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,69 Prozent auf 2,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Motorola Solutions noch 2,53 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,78 USD je Aktie, gegenüber 12,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 12,69 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at