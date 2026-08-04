Ausblick: Motorola Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Motorola Solutions wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,00 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Motorola Solutions einen Umsatz von 2,77 Milliarden USD eingefahren.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,96 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 12,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,80 Milliarden USD, gegenüber 11,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at