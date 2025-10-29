Ausblick: Motorola Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Motorola Solutions wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 3,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,29 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Motorola Solutions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,11 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,96 USD aus. Im Vorjahr waren 9,23 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 11,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at