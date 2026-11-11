Motorsport Game a Aktie
WKN DE: A3DZJS / ISIN: US62011B2016
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Motorsport Games A präsentiert Quartalsergebnisse
Motorsport Games A wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Motorsport Games A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,8 Millionen USD im Vergleich zu 3,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,43 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,3 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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