Motorsport Game a Aktie
WKN DE: A3DZJS / ISIN: US62011B2016
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Motorsport Games A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Motorsport Games A veröffentlicht am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Motorsport Games A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Motorsport Games A 2,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD, gegenüber 1,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 14,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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