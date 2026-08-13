Motorsport Game a Aktie

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WKN DE: A3DZJS / ISIN: US62011B2016

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Motorsport Games A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Motorsport Games A veröffentlicht am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Motorsport Games A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Motorsport Games A 2,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD, gegenüber 1,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 14,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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