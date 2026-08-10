Mount Logan Capital Aktie
WKN DE: A41FAC / ISIN: US62188E1038
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mount Logan Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mount Logan Capital lädt am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mount Logan Capital -0,120 USD je Aktie verloren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 481,92 Prozent auf 13,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -7,080 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 51,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr -12,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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