Mountain Crest Acquisition Aktie

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WKN DE: A2QJG9 / ISIN: US72814P1093

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Mountain Crest Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mountain Crest Acquisition präsentiert in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mountain Crest Acquisition noch -0,150 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 59,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 33,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 83,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,153 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 119,5 Millionen USD, gegenüber 116,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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