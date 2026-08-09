Ausblick: Mountain Crest Acquisition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mountain Crest Acquisition wird sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,003 USD. Dies würde einen Gewinn von 96,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Mountain Crest Acquisition -0,080 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 29,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 127,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 120,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at