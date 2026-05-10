Mountain Crest Acquisition Aktie
WKN DE: A2QJG9 / ISIN: US72814P1093
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mountain Crest Acquisition verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mountain Crest Acquisition äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,007 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,100 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mountain Crest Acquisition in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 30,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 28,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,073 USD, gegenüber -0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 129,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 120,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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