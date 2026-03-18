Movado Group Aktie
WKN: 887998 / ISIN: US6245801062
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Movado Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Movado Group präsentiert am 19.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Movado Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 182,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Movado Group einen Umsatz von 181,2 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,810 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 661,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 653,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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