Movado Group Aktie
WKN: 887998 / ISIN: US6245801062
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Movado Group präsentiert Quartalsergebnisse
Movado Group öffnet am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Movado Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,353 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 USD je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 162,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 164,2 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD im Vergleich zu 1,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 688,1 Millionen USD, gegenüber 673,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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