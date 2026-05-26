Ausblick: Movado Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Movado Group lädt am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,070 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Movado Group nach den Prognosen von 2 Analysten 135,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 677,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 673,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at