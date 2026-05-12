Mowi ASA Aktie
WKN DE: A2PBD2 / ISIN: US6246781081
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mowi ASA (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mowi ASA (spons ADRs) lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mowi ASA (spons ADRs) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,86 Milliarden USD im Vergleich zu 1,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,91 Milliarden USD, gegenüber 6,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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