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Mowi ASA Aktie

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WKN DE: A2PBD2 / ISIN: US6246781081

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mowi ASA (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Mowi ASA (spons ADRs) stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,331 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mowi ASA (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,93 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 7,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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