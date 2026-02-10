Mowi Aktie
WKN: 924848 / ISIN: NO0003054108
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mowi gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mowi äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,277 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mowi noch 4,94 NOK je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 14 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,62 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,65 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,912 EUR im Vergleich zu 10,59 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 5,76 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 64,75 Milliarden NOK.
Redaktion finanzen.at
