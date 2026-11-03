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WKN: 924848 / ISIN: NO0003054108

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mowi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mowi lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mowi die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,48 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,72 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 16,41 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 EUR, gegenüber 16,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 6,47 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,67 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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