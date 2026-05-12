Ausblick: Mowi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mowi stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,254 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mowi noch 0,580 NOK je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,58 Milliarden EUR für Mowi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 15,76 Milliarden NOK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,31 EUR aus. Im Vorjahr waren 16,17 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 6,73 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 66,67 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at