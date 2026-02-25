Ausblick: MP Materials A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MP Materials A öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MP Materials A noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll MP Materials A nach den Prognosen von 9 Analysten 67,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,381 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,570 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 240,7 Millionen USD, gegenüber 203,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

