Ausblick: MP Materials A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MP Materials A wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 119,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,052 USD, gegenüber -0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 446,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 275,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net