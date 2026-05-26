MPC Container Ships ASA Aktie
WKN DE: A2DS30 / ISIN: NO0010791353
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26.05.2026 07:01:06
Ausblick: MPC Container Ships ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MPC Container Ships ASA präsentiert in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass MPC Container Ships ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,076 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,44 NOK je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 104,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,41 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,50 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 429,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 5,38 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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